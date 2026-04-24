Трабзонспор із Зубковим пробився до півфіналу Кубка Туреччини після драматичної серії пенальті — відео

Трабзонспор у чвертьфіналі Кубка Туреччини здолав Самсунспор у серії пенальті та вийшов до півфіналу турніру.

Господарі активно розпочали поєдинок та створили кілька небезпечних моментів, але реалізувати свої шанси їм не вдалося.

Гості поступово вирівняли гру, а ключовим моментом стало вилучення гравця Самсунспора Черифа Ндіає на 69‑й хвилині. Трабзонспор отримав чисельну перевагу, однак використати її не зміг — удари Онуачу та Нвакаеме не досягли мети.

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Додатковий час також пройшов без голів, і все вирішувалося у серії пенальті, де героєм став голкіпер Трабзонспора Онана, який відбив три удари суперників, що дозволило Трабзонспору святкувати перемогу з рахунком 3:1.

Українець Олександр Зубков вийшов на поле у складі Трабзонспора, але був замінений на 72-й хвилині.

У півфіналі Трабзонспор зіграє проти Генчлербірлігі. Матч відбудеться 13 травня. У іншому півфіналі зустрінуться Бешикташ та Коньяспор.

Свій наступний матч команда Зубкова проведе 27 квітня проти Коньяспора в рамках 31 туру турецької Суперліни. Трабзонспор наразі йде в чемпіонаті Туреччини на третьому місці.

Самсунспор — Трабзонспор 0:0 (1:3 — по пенальті)

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський за крок до безкоштовного трансферу в Трабзонспор.