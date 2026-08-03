«Президент його дуже любить»: Трамп готовий зробити «все можливе», щоб Інфантіно зберіг посаду

Президент США Дональд Трамп готовий допомогти Джанні Інфантіно зберегти посаду президента ФІФА на тлі тиску після провалу плану продажу частки в комерційних правах на чемпіонат світу.

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Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

За інформацією видання, Інфантіно стикається з дедалі більшою критикою та закликами до відставки після того, як ФІФА була змушена відмовитися від плану приватизації комерційних активів.

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Раніше з’явилася інформація, що Інфантіно мав провести переговори з представниками адміністрації Трампа, зокрема державним секретарем США Марко Рубіо, щоб зміцнити свої позиції. Втім, ФІФА та Державний департамент США це спростували.

Водночас високопосадовець адміністрації США, близький до Трампа та Інфантіно, заявив, що президент підтримує очільника ФІФА:

«Джанні дуже допоміг нам провести найкращий чемпіонат світу в історії. Президент його дуже любить. Я впевнений, що президент зробить усе можливе, щоб допомогти йому».

Також джерело додало:

«Я не думаю, що президент змінить свою думку щодо нього, бо він віддана людина. Джанні справді влаштував чемпіонат світу для Сполучених Штатів. Ми цінуємо це».

Нагадаємо, причиною кризи став план ФІФА створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати комерційні права, зокрема на організацію чемпіонату світу. Організація планувала залучити до 4,2 мільярда доларів, продавши близько 20% акцій нової структури приватним інвесторам.

Ініціатива зустріла жорсткий опір з боку футбольних організацій. УЄФА пригрозив бойкотом турнірів ФІФА за участю своїх 55 національних асоціацій, проти також виступили КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу. Зрештою Інфантіно відмовився від реалізації цього проєкту.

Раніше стало відомо, що футбольні федерації Сербії, Швеції та Уельсу відкликали підтримку Джанні Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА.