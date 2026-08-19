Володар Золотого м’яча Родрі офіційно став гравцем Барселони за 60 млн євро

За рік до завершення контракту з Манчестер Сіті володар Золотого м'яча 2024 року повернувся до Іспанії.

Барселона та Манчестер Сіті досягли угоди щодо трансферу Родріго Ернандеса Касканте, відомого у футбольному світі як Родрі. Іспанець підписав із каталонським клубом контракт до 30 червня 2030 року, повідомили на сайті клубу.

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Родрі народився в Мадриді 22 червня 1996 року та виступає на позиції опорного півзахисника.

Футболіст пройшов академію Атлетіко, а професійний дебют у чемпіонаті Іспанії здійснив у складі Вільярреала. У 2018 році Родрі повернувся до Атлетіко, а вже влітку 2019-го перейшов до Манчестер Сіті.

У складі англійського клубу Родрі виграв чотири титули Прем'єр-ліги, Кубок Англії та Лігу чемпіонів УЄФА. У фіналі Ліги чемпіонів 2023 року саме його гол приніс Манчестер Сіті перший в історії клубу європейський титул. Загалом за «містян» іспанець провів 298 матчів та здобув 14 великих трофеїв.

Важливу роль Родрі відігравав і у збірній Іспанії. Він дебютував за національну команду у 2018 році, виграв Лігу націй сезону-2022/23 та Євро-2024. У 2024 році футболіст отримав Золотий м’яч.

На чемпіонаті світу 2026 року Родрі допоміг Іспанії здобути титул і був визнаний найкращим гравцем турніру.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Барселона заплатить Манчестер Сіті 60 млн євро гарантовано, ще 11 млн можуть бути передбачені у вигляді бонусів.

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Раніше повідомлялось, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі після розмови з колишнім наставником «містян» Хосепом Гвардіолою вирішив перейти до Барселони.