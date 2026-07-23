Ямаль і Голанд стали найдорожчими футболістами в історії за оцінкою Transfermarkt

Рейтинг очолили форвард Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд і вінгер Барселони Ламін Ямаль, який виграв ЧС-2026 у складі збірної Іспанії. Їхню вартість оцінюють у 220 мільйонів євро — це новий футбольний рекорд за версією Transfermarkt.

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Попереднім рекордом були 200 мільйонів євро — стільки у 2024 році вперше коштував вінгер Реала Вінісіус Жуніор, а у 2018-му — форвард Кіліан Мбаппе, який тоді виступав за ПСЖ.

Трійку найдорожчих гравців сучасності за версією Transfermarkt замкнув Мбаппе, якого портал знову оцінює у 200 млн євро. У топ-5 також потрапили Майкл Олісе та Джуд Беллінгем.

Топ-10 найдорожчих гравців світу за версією Transfermarkt:

1. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія) — 220 млн євро

2. Ламін Ямаль (Барселона, Іспанія) — 220 млн

3. Кіліан Мбаппе (Реал, Франція) — 200 млн

4. Майкл Олісе (Баварія, Франція) — 170 млн

5. Джуд Беллінгем (Реал, Англія) — 160 млн

6. Педрі (Барселона, Іспанія) — 150 млн

7−10. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія) — 140 млн

7−10. Вітінья (ПСЖ, Португалія) — 140 млн

7−10. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія) — 140 млн

7−10. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалія) — 140 млн

Раніше повідомлялось, що центральний захисник ПСЖ і збірної України Ілля Забарний може повернутися до чемпіонату Англії.