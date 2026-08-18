«Абсолютно нормальна ситуація». Тренер Бенфіки відверто висловився про Трубіна, який втратив місце в основі

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва після перемоги команди над Каса Пією (7:0) , прокоментував емоційний стан українського воротаря Анатолія Трубіна четвертий матч поспіль залишився на лаві запасних.

Про це повідомляє офіційний сайт Бенфіки.

Після розгромної перемоги увагу журналістів привернула реакція Трубіна на голи його партнерів. Зазначається, що українець практично не святкував забиті м’ячі, що викликало питання щодо його настрою.

Реклама

Сілва не став заперечувати, що голкіпер зараз переживає непростий період.

«Тепер я вже набагато краще знаю Трубіна, ніж знав його півтора місяця тому, але я не знаю, як він святкував голи, коли стояв у воротах: чи святкував бурхливо, чи стримано, чи був дуже емоційним. Якщо переглянете попередні матчі, то ви зрозумієте, як він святкував. Я цього не знаю і не збираюся порівнювати.

А мене здивувало б, якби Трубін зараз не був засмучений і не відчував розчарування. Це мене дуже здивувало б, чесно кажучи. Для мене те, що Трубіну зараз сумно або він засмучений, — це абсолютно нормальна ситуація", — сказав тренер.

При цьому Сілва не розкрив подробиць особистих розмов із Трубіним щодо його статусу в команді.

«Я не буду розповідати про розмови, які веду з нашими гравцями, — говорю я з ними про це чи ні. Трубін уже досить добре мене знає і знає, як усе працює. У нас абсолютно чесні та відкриті стосунки, — сказав Сілва.

25‑річний українець був основним воротарем Бенфіки протягом трьох сезонів, однак після приходу Сілви влітку втратив місце у старті.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Бенфіки Марку Сілва віддав перевагу воротарю Самуелю Соарешу замість Трубіна через кращу гру ногами.

Ексгравець Бенфіки Алвару Магальяйнш підтримав рішення посадити Трубіна в запас.

Трубін хоче піти з Бенфіки, оскільки незадоволений своїм становищем у клубі.