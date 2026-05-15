Манчестер Юнайтед планує продовжити співпрацю з головним тренером Майклом Карріком, який у січні очолив команду до кінця нинішнього сезону.

Керівництво МЮ запропонувало Карріку контракт до 2028 року з опцією продовження ще на рік, повідомляє The Athletic.

Кандидатуру 44-річного фахівця схвалив співвласник Юнайтед Джим Реткліфф. Переговори ще тривають, але в клубі сподіваються, що всі деталі будуть узгоджені перед останнім домашнім матчем сезону — проти Ноттінгем Форест у неділю, 17 травня.

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Очікується, що у штабі Карріка продовжать працювати його ключові асистенти — Стів Голланд, Джонні Еванс, Джонатан Вудгейт і Тревіс Бінніон, а також тренер воротарів Крейг Моусон.

Нагадаємо, у січні МЮ призначив Карріка тимчасовим тренером після звільнення Рубена Аморіма через невдалі результати. Під керівництвом нового наставника «червоні дияволи» піднялись у топ-3 турнірної таблиці АПЛ й кваліфікувалися у Лігу чемпіонів за три тури до кінця сезону 2025/26.

Каррік провів у Манчестер Юнайтед більшу частину ігрової кар'єри (2006−2018), неодноразово вигравав з командою чемпіонат Англії, а також Лігу чемпіонів у сезоні 2007/2008. Загалом відіграв за манкуніанців понад 450 матчів, був капітаном команди. Він вже працював в.о. тренера МЮ після відставки норвежця Оле-Гуннара Сульшера у 2021 році.

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