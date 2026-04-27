Один українець і два іноземці. УАФ визначилася з фінальним списком кандидатів на посаду тренера збірної України — ЗМІ

27 квітня, 19:57
Ігор Йовічевич добре знайомий з українським футболом (Фото: ФК Шахтар)

Ігор Йовічевич добре знайомий з українським футболом (Фото: ФК Шахтар)

Українська асоціація футболу сформувала остаточний шорт‑лист претендентів на посаду головного тренера національної команди після відставки Сергія Реброва.

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Про це повідомляє UA-Football.

За інформацією джерела, у фінальному списку кандидатів опинилися Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч та Андреас Мальдера. Саме з цієї трійки президент УАФ Андрій Шевченко планує обрати нового наставника до кінця квітня.

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Італієць Мальдера раніше був у тренерському штабі збірної України під керівництвом Шевченка, а згодом працював у Брайтоні та Марселі. Він не має досвіду роботи головним тренером.

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Маркевич у 2010 році вже був головним тренером національної команди. На чолі збірної він провів чотири матчі. Останнім місцем Маркевича були Карпати, які він очолював у 2023−2024 роках.

Хорват Йовічевіч добре знайомий з українським футболом — раніше він очолював Шахтар, Дніпро-1 та Карпати. Нещодавно Йовічевіч залишив польський Відзев.

Ребров очолював збірну з 2023 року. За 34 матчі під його керівництвом Україна здобула 16 перемог, зазнала 10 поразок і звела ще вісім ігор до нічиїх. На Євро-2024 синьо-жовті не зуміли вийти в плей-оф.

У розіграші Ліги націй Україна посіла друге місце у квартеті з Чехією, Грузією та Албанією, але в плей-оф за вихід у дивізіон А програла Бельгії (3:1, 0:3).

Збірна України під керівництвом Реброва не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди.

Раніше Мирон Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Збірна України Мирон Маркевич Футбол Андреа Мальдера

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