«Не дуже подобається». Ексгравець Бенфіки підтримав рішення посадити Трубіна в запас

Магальяйнш заявив, що не вважає Трубіна хорошим воротарем для команди, яка ставить перед собою високі європейські цілі, повідомляє Desporto ao Minuto.

«Думаю, це може бути показником можливого відходу Трубіна. Особисто мені Трубін не дуже подобається як воротар Бенфіки, він мене ніколи не вражав. Це хороший воротар, але не для команди, яка бореться за європейські титули», — сказав Магальяйнш.

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Колишній футболіст позитивно оцінив перспективи Самуела Соареша, який отримав місце у стартовому складі Бенфіки після того, як Трубін опинився на лаві запасних.

«Це хлопець, який пройшов академію Бенфіки, має великий досвід у другій команді та якість. Не потрібно боятися дати йому шанс. Якщо воротар дає впевненість, не варто боятися ставити його в основу», — наголосив він.

Водночас Магальяйнш вважає, що Соарешу ще належить довести, що він здатний впоратися з тиском на рівні основної команди.

«Грати за другу команду — не те саме, що за основну. Треба зрозуміти, чи має Самуел Соареш усе необхідне, щоб впоратися з тиском, коли справи підуть не так добре», — зазначив колишній захисник.

При цьому Магальяйнш відзначив фізичні якості молодого голкіпера, назвавши його сильним, швидким та впевненим під час виходів із воріт.

Український воротар залишився на лаві запасних у двох останніх матчах Бенфіки — у кваліфікації Ліги Європи проти Хартса (6:1) та в стартовому турі чемпіонату Португалії проти Академіку де Візеу (2:2).

Раніше повідомлялося, що Трубін хоче піти з Бенфіки, оскільки незадоволений своїм становищем у клубі.