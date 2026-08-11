В Португалії назвали причину, чому Трубін втратив місце в основі Бенфіки

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва віддав перевагу воротарю Самуелю Соарешу замість Трубіна через кращу гру ногами, повідомляє A Bola.

Соареш насамперед виграв конкуренцію завдяки здатності активно брати участь у розвитку атак. Португальський голкіпер не боїться брати на себе відповідальність і готовий діяти далеко від власних воріт.

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Показовий епізод стався у другому таймі матчу з Академіку де Візеу (2:2), коли Соареш залишив штрафний майданчик і вийшов майже до середини поля, щоб перехопити атаку суперника.

Марку Сілва вимагає від своїх воротарів активної участі у першій фазі атак, готовності ризикувати та допомагати команді виходити з-під пресингу. Саме ця якість може мати особливе значення для Бенфіки у матчах проти суперників, які високо пресингують.

За інформацією видання, Трубін у цьому компоненті діє обережніше. Українець частіше намагається убезпечити команду від потенційної небезпеки та у складних ситуаціях може просто вибити м’яч якомога далі. A Bola зазначає, що саме такого підходу Марку Сілва хотів би уникати.

Водночас португальське видання не виключає можливого відходу Трубіна з Бенфіки. Зокрема, згадується нібито інтерес до українця з боку Ювентуса, однак конкретної пропозиції туринський клуб наразі не робив.