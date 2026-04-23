Манчестер Сіті змістив Арсенал із першого місця в чемпіонаті Англії після мінімальної перемоги над аутсайдером — відео

23 квітня, 09:13
Ерлінг Голанд забив єдиний гол у матчі (Фото: Reuters/Jason Cairnduff)

Ерлінг Голанд забив єдиний гол у матчі (Фото: Reuters/Jason Cairnduff)

У матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді мінімально переграв Бернлі — 1:0.

Читайте також:
«Залишається в його серці». Гвардіола назвав тренера, який у майбутньому очолить Манчестер Сіті

Переможний гол уже на п’ятій хвилині зустрічі забив норвезький форвард Ерлінг Голанд. Він реалізував вихід сам на сам із голкіпером після передачі від Жеремі Доку.

Реклама

https://www.youtube.com/watch?v=c49YWbcpMwI

Завдяки цій перемозі МанСіті вперше з серпня 2025 року очолив турнірну таблицю АПЛ. Команда Пепа Гвардіоли випередила Арсенал, який довго був лідером. Бернлі, який посідає передостаннє місце, після поразки від Сіті офіційно вилетів з АПЛ.

МанСіті та Арсенал набрали однакову кількість очок і мають однакову різницю забитих і пропущених голів (+37), але «містяни» випереджають лондонців за кількістю забитих голів — 66 проти 63.

Топ-10 таблиці АПЛ (Фото: Flashscore.ua)
Топ-10 таблиці АПЛ / Фото: Flashscore.ua

До кінця сезону в чемпіонаті Англії Сіті й Арсенал проведуть по п’ять матчів. Команда Гвардіоли зіграє з Евертоном, Брентфордом, Борнмутом, Крістал Пелес і Астон Віллою, а команда Артети зустрінеться з Ньюкаслом, Фулгемом, Вест Гемом, Бернлі та Крістал Пелес.

Читайте також:
Суперкомп’ютер оновив прогноз щодо переможця АПЛ після матчу Манчестер Сіті — Арсенал

Додамо, що минулого сезону чемпіоном Англії став Ліверпуль, перед цим чотири поспіль титули виграв МанСіті. Арсенал не ставав чемпіоном із 2004 року.

Раніше Манчестер Сіті обіграв Арсенал у центральному матчі всього сезону АПЛ.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Арсенал (Лондон) Манчестер Сіті Англійська Прем'єр-ліга Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies