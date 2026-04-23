У матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді мінімально переграв Бернлі — 1:0.

Переможний гол уже на п’ятій хвилині зустрічі забив норвезький форвард Ерлінг Голанд. Він реалізував вихід сам на сам із голкіпером після передачі від Жеремі Доку.

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Завдяки цій перемозі МанСіті вперше з серпня 2025 року очолив турнірну таблицю АПЛ. Команда Пепа Гвардіоли випередила Арсенал, який довго був лідером. Бернлі, який посідає передостаннє місце, після поразки від Сіті офіційно вилетів з АПЛ.

МанСіті та Арсенал набрали однакову кількість очок і мають однакову різницю забитих і пропущених голів (+37), але «містяни» випереджають лондонців за кількістю забитих голів — 66 проти 63.

Топ-10 таблиці АПЛ / Фото: Flashscore.ua

До кінця сезону в чемпіонаті Англії Сіті й Арсенал проведуть по п’ять матчів. Команда Гвардіоли зіграє з Евертоном, Брентфордом, Борнмутом, Крістал Пелес і Астон Віллою, а команда Артети зустрінеться з Ньюкаслом, Фулгемом, Вест Гемом, Бернлі та Крістал Пелес.

Додамо, що минулого сезону чемпіоном Англії став Ліверпуль, перед цим чотири поспіль титули виграв МанСіті. Арсенал не ставав чемпіоном із 2004 року.

Раніше Манчестер Сіті обіграв Арсенал у центральному матчі всього сезону АПЛ.