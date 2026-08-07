Дірка в даху та зруйновані трибуни: з’явилися фото та відео наслідків атаки РФ на стадіон Чорноморець в Одесі

7 серпня, 16:42
Стадіон Чорноморець (Фото: Суспільне Одеса)

Стадіон Чорноморець (Фото: Суспільне Одеса)

У п'ятницю, 7 серпня, під час повітряної тривоги в Одесі пролунала серія вибухів. Місто опинилося під атакою російських ударних безпілотників.

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Унаслідок удару РФ в Одесі зазнав пошкоджень стадіон Чорноморець.

Епіцентром удару став стадіон Чорноморець у парку Шевченка. У будівлі арени вибито вікна та пробито дах.

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Начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак підтвердив пошкодження спортивної інфраструктури та повідомив про наявність постраждалих.

«Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Деталі зʼясовуємо», — написав Сергій Лисак.

Наслідків атаки РФ на стадіон Чорноморець (Фото: Суспільне Одеса)
Наслідків атаки РФ на стадіон Чорноморець / Фото: Суспільне Одеса

Наразі на місці працюють відповідні служби, деталі та наслідки атаки уточнюються.

Стадін Чорноморець після атаки РФ (Фото: Суспільне Одеса)
Стадін Чорноморець після атаки РФ / Фото: Суспільне Одеса

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив подробиці ворожої атаки на стадіон Чорноморець в Одесі.

«Ворог знов атакував цивільну інфраструктуру Одеси. Внаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон Чорноморець в центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», — йдеться у заяві.

Завтра, 8 серпня, в Одесі мала відбутися гра 2-го туру УПЛ Чорноморець — Колос. Матч запланований на 13.00.

Нагадаємо, що «моряки» повернулися до УПЛ після виступів у Першій лізі у сезоні 2025/26, де за підсумками кампанії команда посіла другу позицію в турнірній таблиці.

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Раніше повідомлялось, що житомирське Полісся здобуло вольову перемогу над одеським Чорноморцем у матчі першого туру Української Прем'єр-ліги.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Обстріл Чорноморець (Одеса) атака шахедів

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