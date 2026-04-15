Зірка збірної Франції отримав важку травму в матчі Ліги чемпіонів і пропустить ЧС-2026

23-річний футболіст відіграв 30 хвилин в поєдинку проти ПСЖ у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів у відповідь. Потім француз упав на газон і не зміг продовжити гру — його винесли з поля на ношах.

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Фото: REUTERS/Phil Noble

Як повідомляє Get Football News France з посиланням на L`Equipe, Уго дістав розрив ахіллового сухожилля і вибув на тривалий термін. Таким чином, він не зіграє у складі збірної Франції на чемпіонаті світу-2026. На мундіалі «триколірні» опинилися в одній групі з Сенегалом, Іраком і Норвегією.

Очікується, що Екітіке зможе повернутися на поле тільки через 9 місяців.

У поточному сезоні нападник провів за Ліверпуль 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 голів і зробив шість гольових передач.

Зазначимо, що ПСЖ клуб двічі у чвертьфіналі обіграв Ліверпуль — 4:0 за сумою двох зустрічей.

У півфіналі Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен зустрінеться з переможцем пари Баварія — Реал (2:1 — у першому матчі). Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Реала очолив учасника ЧС-2026.