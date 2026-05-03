Україна здобула першу перемогу на ЧС-2026 з хокею, обігравши Литву у важкому матчі — відео

Українці закинули дві шайби у ворота Литви (Фото: Федерація хокею України)

Збірна України з хокею обіграла Литву з рахунком 2:1 у другому матчі на чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні ІА.

Синьо-жовті мінімально виграли перший період завдяки голу Ігоря Мережка у більшості. У другій 20-хвилинці Даниїл Трахт подвоїв перевагу України, також реалізувавши більшість.

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Литва відіграла один гол, але у третьому періоді Україна втримала переможний рахунок.

Україна здобула першу перемогу на ЧС-2026. У стартовому турі команда Дмитра Христича поступилася Польщі з рахунком 2:3.

ЧС-2026 з хокею (дивізіон ІА), другий тур

Україна — Литва — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 — Мережко, 15:02 (Пересунько, Ворона, більшість), 2:0 — Трахт, 28:18 (Пересунько, Фадєєв, більшість), 2:1 — Юкна, 32:01 (Румшевічюс, Кракаускас)

У турнірній таблиці дивізіону Україна наразі посідає четверте місце. У наступному турі синьо-жовті 5 травня зіграють з Францією.

Таблиця дивізіону / Фото: Flashscore.ua

ІА — друга за силою ліга у хокейній ієрархії. У топдивізіон вийдуть дві найкращі команди за підсумками ЧС у польському Сосновці, найгірша — відправиться в нижчий дивізіон.

Додамо, що на ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею. Литва — новачок дивізіону ІА у нинішньому сезоні.

Раніше повідомлялося, що Сокіл обіграв Кременчук та став чемпіоном України з хокею.