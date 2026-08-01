«Динамо може не потрапити до трійки»: Сабо розповів, хто виграє чемпіонат України в новому сезоні

Екстренер Динамо вважає Шахтар головним претендентом на чемпіонство, при цьому у киян вкрай мало шансів поборотися з донеччанами, зазначив фахівець.

«Фаворит сезону? Шахтар. Давай тверезо дивитися на стан справ. На сьогодні донецька команда найсильніша в Україні за всіма показниками. У них власник не скупиться витрачати мільйони на бразильців, а ті дають результат, виростають, потім їх продають за ще більші гроші. Шахтар став таким собі базаром: купили, виростили, продали. Бізнес налагоджений чітко.

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А щодо Динамо, то… Мабуть, у Суркісів просто немає нині достатньо грошей, щоб витрачати їх на підсилення команди", — цитує Сабо Український футбол.

Легендарний тренер спрогнозував золото для Шахтаря, натомість Динамо може взагалі не потрапити до топ-3, вважає Сабо.

«Шахтар буде чемпіоном — це зрозуміло. А хто побореться за срібло й бронзу… ЛНЗ? Чесно, сумніваюсь. Та й Динамо теж. У п’ятірці кияни фінішують, а в трійку можуть і не потрапити… Є шанси на медалі у Полісся та Харкова, як на мене», — сказав Сабо.

Нагадаємо, минулого сезону чемпіонат України виграв Шахтар, а володарем Кубка стало Динамо.

Раніше повідомлялося, що Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи.