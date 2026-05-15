Молодий футболіст приєднався до Леванте у 2022 році. Галдін – вихованець одеського Чорноморця та гравець юнацької збірної України U-16.

Як повідомили на офіційному сайті футбольного клубу, воротар уже взяв участь у кількох тренуваннях основного складу.

Після початку повномасштабної війни його родина переїхала до Іспанії, де він продовжив розвиток у системі Леванте. За цей час українець пройшов кілька вікових команд клубу і наразі виступає за U-18.

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Починаючи з 2025 року, його регулярно викликають до юнацької збірної України U-16. За «синьо-жовтих» Галдін провів 5 матчів, у яких пропустив 9 м’ячів.

Влітку 2025 року Ігор підписав першу угоду з Леванте та стрімко пройшов команди U-14 і U-16, після чого був переведений до складу молодіжної команди U-18. У березні 2026 року перспективного голкіпера залучили до тренувань з основною командою клубу.

Наприкінці лютого 2026 року іспанське видання AS повідомляло, що Ігорем також цікавився Реал Мадрид.

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Зазначимо, Леванте — професійний іспанський футбольний клуб із міста Валенсія. Це один із найстаріших клубів країни, заснований у 1909 році. Команда має прізвисько Гранотас (жаби) та традиційно виступає в синьо-гранатових кольорах.

Станом на 15 травня 2026 року Леванте зіграв 36 матчів, набрав 39 очок і посідає 19-те місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. Нині клуб перебуває у зоні вильоту.

Раніше ми повідомляли, що півзахисник Барселони Френкі де Йонг поділився емоціями після перемоги над мадридським Реалом (2:0), яка принесла чемпіонський трофей в Ла Лізі.