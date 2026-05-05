Українка стала найкращою футболісткою сезону в чемпіонаті Шотландії

5 травня, 12:09
Ніколь Козлова стала найкращою футболісткою сезону в чемпіонаті Шотландії (Фото: instagram.com/nicolekozlova17)

Ніколь Козлова стала найкращою футболісткою сезону в чемпіонаті Шотландії (Фото: instagram.com/nicolekozlova17)

Футболістку Глазго Сіті Ніколь Козлову визнали гравцем року в шотландській Прем'єр-лізі.

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Ніколь отримала нагороду завдяки більшості голосів футболісток, які беруть участь у чемпіонаті Шотландії.

«Я безмірно рада отримати нагороду PFA SWPL «Гравець року» — і особливо цінно, що її обирали самі футболістки. Це робить її ще більш особливою. Для мене цей сезон був таким, у якому було все. Футбол у своїй найкрасивішій і водночас найжорстокішій формі - все в одному подиху.

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Нічого з цього не було б можливо без людей поруч зі мною — близьких і далеких, особливо моєї родини. Попереду — повернення на поле і гра, яку я люблю", — написала Ніколь на своїй сторінці в Instagram.

У поточному сезоні Козлова провів 18 матчів у чемпіонаті Шотландії, в яких забила дев’ять м’ячів і віддала п’ять результативних передач.

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У березні поточного року 25-річна футболістка в матчі за збірну України проти Англії (1:6) розірвала передні хрестоподібні зв’язки коліна у кваліфікації на ЧС-2027.

У турнірній таблиці чемпіонату Шотландії Глазго Сіті продовжує боротися за чемпіонство. Команда йде на третьому місці, відставання від першого місця становить чотири очки.

Раніше повідомлялося, що Мальдера очолить збірну України з футболу — відома дата призначення.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Шотландія

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