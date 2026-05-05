Українка стала найкращою футболісткою сезону в чемпіонаті Шотландії

Ніколь отримала нагороду завдяки більшості голосів футболісток, які беруть участь у чемпіонаті Шотландії.

«Я безмірно рада отримати нагороду PFA SWPL «Гравець року» — і особливо цінно, що її обирали самі футболістки. Це робить її ще більш особливою. Для мене цей сезон був таким, у якому було все. Футбол у своїй найкрасивішій і водночас найжорстокішій формі - все в одному подиху.

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Нічого з цього не було б можливо без людей поруч зі мною — близьких і далеких, особливо моєї родини. Попереду — повернення на поле і гра, яку я люблю", — написала Ніколь на своїй сторінці в Instagram.

У поточному сезоні Козлова провів 18 матчів у чемпіонаті Шотландії, в яких забила дев’ять м’ячів і віддала п’ять результативних передач.

У березні поточного року 25-річна футболістка в матчі за збірну України проти Англії (1:6) розірвала передні хрестоподібні зв’язки коліна у кваліфікації на ЧС-2027.

У турнірній таблиці чемпіонату Шотландії Глазго Сіті продовжує боротися за чемпіонство. Команда йде на третьому місці, відставання від першого місця становить чотири очки.

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