Київське Динамо на виїзді зустрінеться з румунським клубом Університатя (Клуж-Напока). Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.

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Матч Університатя — Динамо можна буде безкоштовно переглянути в Україні на телеканалі «2+2».

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Перший поєдинок цих команд тиждень тому завершився внічию.

Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь. У конторах встановлено такі коефіцієнти на гру: перемога Динамо в основний час — 1,67, нічия — 4,40, перемога Університаті — 5,30. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги Європи: Динамо — 1,28, Університатя — 3,70.

У разі перемоги в протистоянні з румунським клубом наступним суперником Динамо стане грецький ПАОК.

Якщо кияни не пройдуть Університатю, то в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграють проти норвезького Бранна.