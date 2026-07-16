Університатя — Динамо: як безкоштовно подивитися матч Ліги Європи

16 липня, 18:54
Матч-відповідь відбудеться в Румунії (Фото: ФК «Динамо»)

Матч-відповідь відбудеться в Румунії (Фото: ФК «Динамо»)

У четвер, 16 липня, відбудеться матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Київське Динамо на виїзді зустрінеться з румунським клубом Університатя (Клуж-Напока). Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.

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Матч Університатя — Динамо можна буде безкоштовно переглянути в Україні на телеканалі «2+2».

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Перший поєдинок цих команд тиждень тому завершився внічию.

Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь. У конторах встановлено такі коефіцієнти на гру: перемога Динамо в основний час — 1,67, нічия — 4,40, перемога Університаті — 5,30. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги Європи: Динамо — 1,28, Університатя — 3,70.

У разі перемоги в протистоянні з румунським клубом наступним суперником Динамо стане грецький ПАОК.

Якщо кияни не пройдуть Університатю, то в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграють проти норвезького Бранна.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга Європи ФК Динамо (Київ)

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