«Вже не ті, які були раніше». У Румунії назвали фаворита матчу Динамо проти Університаті Клуж у Лізі Європи

Перша зустріч була номінально домашньою для українського клубу та завершилася нульовою нічиєю. Цікаво, що під час поєдинку на стадіоні в Любліні зникло освітлення.

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Напередодні матчу-відповіді голкіпер румунського клубу Штефан Лефтер заявив, що кияни є фаворитами на вихід до наступного раунду, однак у футболі може статися що завгодно. Також він додав, що Динамо вже не та команда, якою була раніше, повідомляє GSP.ro.

«Ми не фаворити, це очевидно, за статистикою і на папері, але це футбол, і статися може що завгодно. Було б чудово, якби ми пройшли далі. Динамо Київ — це команда з великою історією, команда, яка вже не та, що раніше, але все одно має гравців та інвестиції, які не йдуть у порівняння з Румунією», — сказав Лефтер.

У разі перемоги у протистоянні з румунським клубом наступним суперником столичної команди стане грецький ПАОК.

Якщо кияни не пройдуть Університатю, то в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій зіграють проти норвезького Бранна.

Раніше ми писали, що Динамо відпустило колишнього півзахисника збірної України до європейського клубу.