У суботу, 1 серпня, Харків у номінально домашньому матчі на стадіоні «Лівий Берег» мінімально обіграв рівненський Верес у першому турі УПЛ сезону-2026/27 – 1:0.

Упродовж першого тайму харків'яни повністю контролювали гру та завдали 15 ударів по воротах суперника, п’ять із яких були в площину. Верес відповів лише однією спробою, а головним героєм гостей став голкіпер Богдан Горох, який кількома ефектними сейвами врятував команду після ударів Івана Калюжного та Іллі Крупського.

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Після перерви перебіг матчу не змінився: Харків продовжував атакувати, а Верес зосередився на обороні та контратаках.

Втім, наприкінці зустрічі господарі все ж дотиснули суперника. На 90-й хвилині після прострілу Крупського з флангу Рамік Гаджиєв точним ударом у дальній кут приніс Харкову перемогу.

УПЛ. 1-й тур

Харків — Верес (Рівне) — 1:0 (0:0)

Гол: Гаджиєв, 90.

Раніше Карпати з розгромної перемоги стартували в новому сезоні УПЛ, обігравши Кривбас 4:1.

Крім того, у стартовому матчі нового сезону луганська Зоря обіграла ковалівський Колос із рахунком 2:0.

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