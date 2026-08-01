Гол на 90-й хвилині приніс Харкову перемогу над Вересом в першому турі УПЛ — відео
Харків переміг Верес (Фото: ФК Харків)
У суботу, 1 серпня, Харків у номінально домашньому матчі на стадіоні «Лівий Берег» мінімально обіграв рівненський Верес у першому турі УПЛ сезону-2026/27 – 1:0.
Упродовж першого тайму харків'яни повністю контролювали гру та завдали 15 ударів по воротах суперника, п’ять із яких були в площину. Верес відповів лише однією спробою, а головним героєм гостей став голкіпер Богдан Горох, який кількома ефектними сейвами врятував команду після ударів Івана Калюжного та Іллі Крупського.
Після перерви перебіг матчу не змінився: Харків продовжував атакувати, а Верес зосередився на обороні та контратаках.
Втім, наприкінці зустрічі господарі все ж дотиснули суперника. На 90-й хвилині після прострілу Крупського з флангу Рамік Гаджиєв точним ударом у дальній кут приніс Харкову перемогу.
УПЛ. 1-й тур
Харків — Верес (Рівне) — 1:0 (0:0)
Гол: Гаджиєв, 90.
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