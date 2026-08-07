Матч Чорноморця з Колосом перенесли після російського удару по стадіону в Одесі

Причиною перенесення поєдинку стала атака росіян настадіон Чорноморець в Одесі. У будівлі арени вибито вікна та пробито дах.

Як повідомляє пресслужба УПЛ, матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги між одеським Чорноморцем та ковалівським Колосом перенесено.

«Дирекція УПЛ за результатами розгляду даного питання, у відповідності до п. 16 ст. 9 Регламенту проведення змагань УПЛ сезону 2026/27, постановила перенести матч 2-го туру Чорноморець — Колос на більш пізній термін у зв’язку з форс-мажорними обставинами», — йдеться у повідомленні.

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Зустріч мала відбутися у суботу, 8 серпня, о 13:00 за київським часом. Нова дата проведення та час початку матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ.

Нагадаємо, у 1-му турі житомирське Полісся здобуло вольову перемогу над одеським Чорноморцем у матчі першого туру Української Прем'єр-ліги.

Також нагадаємо, що «моряки» повернулися до УПЛ після виступів у Першій лізі у сезоні 2025/26, де за підсумками кампанії команда посіла другу позицію в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялось, що луганська Зоря оголосила про підписання українського півзахисника Владлена Юрченка, який уже виступав за клуб у минулому.

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