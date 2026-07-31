У п’ятницю, 31 липня, на футбольних полях нашої країни стартує новий сезон української Прем’єр-ліги.

У минулій кампанії донецький Шахтар здобув золото УПЛ, ЛНЗ сенсаційно взяв срібло, а Полісся вперше в історії клубу завоювало медалі чемпіонату. Київське Динамо ж несподівано посіло четверте місце.

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Чи зможуть «гірники» в новому сезоні захистити титул, житомиряни — замахнутися на трофей, а підопічні Ігоря Костюка — повернутися на провідні позиції в українському футболі?

Ці запитання ми поставили штучному інтелекту, який згенерував фінальну турнірну таблицю УПЛ сезону 2026/27.

Фото: ШІ

«Шахтар — явний фаворит. Глибина складу і якісне підсилення дозволяють їм знову взяти титул.

Полісся і ЛНЗ залишаються найстабільнішими після чемпіона і мають боротися за медалі.

Динамо — головне розчарування прогнозу. Проблеми минулого сезону не дозволяють ставити киян вище четвертого місця.

Карпати виглядають одним із найсильніших середняків і можуть закріпитися в топ-7.

Серед новачків найкращі шанси в Буковини. Чорноморець і Лівий Берег, швидше за все, будуть нижче середини.

У зоні вильоту — Кудрівка та Лівий Берег. Оболонь теж не застрахована від проблем", — підсумував ШІ.

На нашому сайті можна глянути розклад і результати 1-го туру УПЛ.