Черкаські вболівальники чекають медалей від своєї команди (Фото: ФК ЛНЗ)

У футбольній Прем'єр-лізі України залишилася одна інтрига — кому дістануться срібні та бронзові нагороди. Полісся програло Епіцентру і втратило другу позицію, на яку піднявся ЛНЗ після перемоги над Полтавою.

Нагадаємо, що в минулому турі Шахтар достроково став чемпіоном України.

28-Й ТУР УПЛ

Вівторок, 12 травня

13:00. Олександрія — Зоря — 1:2

Голи: Цара, 77 — Будківський, 55 (пен.), Мічин, 75

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15:30. Епіцентр — Полісся — 3:2

Голи: Сіфуентес, 49, Танчик, 54, Сіфуентес, 89 (пен.) — Коч, 59 (авт.), Назаренко, 64

18:00. Верес — Кривбас — 1:3

Голы: Протасевич, 73 — Шевченко, 26, Джованні, 58, Мулик, 63

18:00. Металіст 1925 — Карпати — 2:2

Голы: Забергджа, 41, Ітодо, 65 — Чачуа, 52, Чачуа, 60 (пен.)

Середа, 13 травня

15:30. Динамо — Колос — 2:1

Голи: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен.) — Салабай, 58

15:30. ЛНЗ — Полтава — 2:0

Голи: Твердохліб, 8, Кузик, 73

18:00. Шахтар — Оболонь — 3:1

Голи: Мейрелліш, 9, Грам, 14, Швед, 90 — Чех, 44

Четвер, 14 травня

13:00. Кудрівка — Рух — 2:1

Голи: Сторчоус, 10, Сторчоус, 13 — Роман, 86

Турнірна таблиця

Таблиця УПЛ / Фото: flashscore.ua

Раніше ми писали, що футболісти Шахтаря влаштували Турану чемпіонський душ на пресконференції після виграшу титулу.