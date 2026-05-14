ЛНЗ обійшов Полісся в боротьбі за срібло: розклад і результати 28-го туру УПЛ — відео

14 травня, 15:31
Черкаські вболівальники чекають медалей від своєї команди (Фото: ФК ЛНЗ)

Черкаські вболівальники чекають медалей від своєї команди (Фото: ФК ЛНЗ)

У футбольній Прем'єр-лізі України залишилася одна інтрига — кому дістануться срібні та бронзові нагороди. Полісся програло Епіцентру і втратило другу позицію, на яку піднявся ЛНЗ після перемоги над Полтавою.

Нагадаємо, що в минулому турі Шахтар достроково став чемпіоном України.

28-Й ТУР УПЛ

Вівторок, 12 травня

13:00. Олександрія — Зоря — 1:2
Голи: Цара, 77 — Будківський, 55 (пен.), Мічин, 75

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https://www.youtube.com/embed/xdLXCu16tCI?si=8G5q8Aq0jwy_WsC4

15:30. Епіцентр — Полісся — 3:2
Голи: Сіфуентес, 49, Танчик, 54, Сіфуентес, 89 (пен.) — Коч, 59 (авт.), Назаренко, 64

https://www.youtube.com/embed/5psNpir2E6o?si=hKVp6Ju7jurQvhiD

18:00. Верес — Кривбас — 1:3
Голы: Протасевич, 73 — Шевченко, 26, Джованні, 58, Мулик, 63

https://www.youtube.com/embed/MVk7iOukZa4?si=JyKB2bDQHSjT4d2G

18:00. Металіст 1925 — Карпати — 2:2
Голы: Забергджа, 41, Ітодо, 65 — Чачуа, 52, Чачуа, 60 (пен.)

https://www.youtube.com/embed/BgC_KXPK9So?si=4O6eB3z6qRbD5uUq

Середа, 13 травня

15:30. Динамо — Колос — 2:1
Голи: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен.) — Салабай, 58

https://www.youtube.com/embed/_YAMQVF7T6k?si=3QRch2fqXhrrRbdk

15:30. ЛНЗ — Полтава — 2:0
Голи: Твердохліб, 8, Кузик, 73

https://www.youtube.com/embed/i8mUPJolDI4?si=CRsMvUv2bI7Yegve

18:00. Шахтар — Оболонь — 3:1
Голи: Мейрелліш, 9, Грам, 14, Швед, 90 — Чех, 44

https://www.youtube.com/embed/P1khfxIqsto?si=P7WaKdyb9WjmhlvW

Четвер, 14 травня

13:00. Кудрівка — Рух — 2:1
Голи: Сторчоус, 10, Сторчоус, 13 — Роман, 86

Турнірна таблиця

Таблиця УПЛ (Фото: flashscore.ua)
Таблиця УПЛ / Фото: flashscore.ua

Раніше ми писали, що футболісти Шахтаря влаштували Турану чемпіонський душ на пресконференції після виграшу титулу.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   УПЛ чемпіонат України з футболу Футбол Прем'єр-ліга Україна

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