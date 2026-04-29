Камбек Динамо, 11 голів і покер. УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 25 туру
Глейкер Мендоса забив Динамо чотири голи у першому таймі (Фото: ФК Кривбас)
Українська Прем’єр‑ліга визначила найкращих у 25‑му турі.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Найкращим гравцем туру став вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса, який у матчі проти Динамо (5:6) ще до перерви оформив покер. Венесуелець випередив у голосуванні Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського (Динамо), Едуарда Сарапія (Полісся), Максима Задераку (Кривбас) та Ардіта Тахірі (Колос).
Найкращим тренером туру визнано наставника Динамо Ігоря Костюка. Його команда здійснила камбек у Кривому Розі. Поступаючись 1:4 після першого тайму, кияни зуміли переломити хід гри й перемогти 6:5.
До топ-3 увійшли Віктор Скрипник (Зоря здолала Верес — 2:0) та Франсіско Фернандес (Карпати збільшили безпрограшну серію до семи матчів і перемогли у львівському дербі Рух — 3:0).
Поєдинок Кривбас — Динамо увійшов в історію як найрезультативніший матч УПЛ — команди забили на двох 11 м’ячів.
Після 25 турів лідером чемпіонату залишається Шахтар, який випереджає ЛНЗ на вісім очок. У зоні прямого вильоту перебувають Олександрія та СК Полтава.
Наступний тур стартує вже 1 травня Полтава — Кривбас.
Раніше повідомлялося, що Ігор Суркіс назвав проблему Динамо після рекордного матчу проти Кривбаса в УПЛ.