Камбек Динамо, 11 голів і покер. УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 25 туру

Глейкер Мендоса забив Динамо чотири голи у першому таймі (Фото: ФК Кривбас)

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Найкращим гравцем туру став вінгер Кривбаса Глейкер Мендоса, який у матчі проти Динамо (5:6) ще до перерви оформив покер. Венесуелець випередив у голосуванні Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського (Динамо), Едуарда Сарапія (Полісся), Максима Задераку (Кривбас) та Ардіта Тахірі (Колос).

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Найкращим тренером туру визнано наставника Динамо Ігоря Костюка. Його команда здійснила камбек у Кривому Розі. Поступаючись 1:4 після першого тайму, кияни зуміли переломити хід гри й перемогти 6:5.

До топ-3 увійшли Віктор Скрипник (Зоря здолала Верес — 2:0) та Франсіско Фернандес (Карпати збільшили безпрограшну серію до семи матчів і перемогли у львівському дербі Рух — 3:0).

Поєдинок Кривбас — Динамо увійшов в історію як найрезультативніший матч УПЛ — команди забили на двох 11 м’ячів.

Після 25 турів лідером чемпіонату залишається Шахтар, який випереджає ЛНЗ на вісім очок. У зоні прямого вильоту перебувають Олександрія та СК Полтава.

Наступний тур стартує вже 1 травня Полтава — Кривбас.

Раніше повідомлялося, що Ігор Суркіс назвав проблему Динамо після рекордного матчу проти Кривбаса в УПЛ.