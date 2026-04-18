«Він у заявці». У Поліссі пояснили, за якої умови Усик дебютує за клуб в офіційному матчі
Олександр Усик (Фото: Олександр Усик/Instagram)
Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко прокоментував можливість дебюту чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика у складі житомирського клубу.
За словами Кравченка, наразі участь Усика в офіційних матчах виглядає малоймовірною, хоча повністю не виключив вихід боксера на поле, повідомляє Sport.ua.
«Це наш друг, наш чемпіон. Він у заявці, але, якщо говорити відверто, я не думаю, що він дебютує у цьому сезоні. Можливо, у якомусь матчі, який не буде нічого вирішувати, але, я думаю, що таких матчів у цьому сезоні у нас точно не буде. Я сподіваюсь, що до останнього туру кожен матч буде щось вирішувати. Але, якщо буде така можливість… Чому ні?
Як ми можемо це виключати, якщо він у заявці нашої команди? — сказав Кравченко.
Раніше повідомлялося, що Усик став віцепрезидентом Полісся.
Усик уклав контракт з Поліссям в липні 2023 року. Тоді сторони підписали угоду на один рік.
Боксер поки не дебютував за Полісся в офіційних матчах, хоча президент клубу Геннадій Буткевич пообіцяв, що боксер обов’язково здійснить свою мрію та зіграє за команду.
У січні цього року Усик зіграв за Полісся в товариському матчі проти Ванкувера.
У 2022 році Усик виступав за Полісся на турнірі Winter Cup.