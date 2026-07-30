Усі 55 асоціацій УЄФА бойкотуватимуть чемпіонат світу через ініціативу Інфантіно — офіційна заява

30 липня, 18:45
Александер Чеферін — президент УЄФА (Фото: REUTERS/Zorana Jevtic)

Александер Чеферін — президент УЄФА (Фото: REUTERS/Zorana Jevtic)

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив заяву щодо планів Міжнародної федерації футболу (ФІФА) продати частки в чемпіонаті світу приватним інвесторам.

Усі 55 національних асоціацій, що входять до УЄФА (зокрема й Україна), не братимуть участі в турнірах ФІФА, якщо організація не відмовиться від цієї ідеї, йдеться в заяві. УЄФА наголосив, що одностайно та беззастережно відкидає пропозицію президента ФІФА Джанні Інфантіно передати частку власності у своїх турнірах приватному капіталу.

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«Чемпіонат світу не можна розглядати як інвестиційний продукт. Це одна з найбільших спортивних спадщин футболу, створена поколіннями гравців, збірних і вболівальників по всьому світу. Жодна його частина не повинна переходити до приватних інвесторів. Чемпіонат світу не продається», — йдеться у заяві.

В УЄФА також розкритикували керівництво ФІФА за те, що настільки важливу для світового футболу ініціативу, за їхніми словами, готували без належних консультацій із національними асоціаціями.

«Футбол не може закласти своє майбутнє заради фінансової вигоди. Майбутнє гри не повинно визначатися очікуваннями тих, чий головний обов’язок — максимізувати прибуток», — заявили в організації.

В УЄФА наголосили, що відмовляться від бойкоту турнірів ФІФА — чоловічого й жіночого чемпіонатів світу, а також клубного ЧС — лише за умови повної відмови ФІФА від цієї ідеї та надання юридично зобов’язувальних гарантій, що питання приватної власності на турніри більше не порушуватиметься.

Раніше стало відомо про плани ФІФА залучити приватний капітал шляхом створення нової комерційної структури FIFA Forward Enterprise, яку оцінюють у 20 мільярдів доларів. За задумом Інфантіно, інвестори зможуть придбати лише міноритарні пакети акцій без права контролю над компанією, а залучені кошти планується спрямувати на розвиток футболу, інфраструктури, тренерських програм і жіночого футболу.

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Раніше повідомлялося, що президент УЄФА Александер Чеферін відмовився відвідати фінал чемпіонату світу-2026, який відбувся у Нью-Йорку.

Редактор: Орест Дида

Теги:   УЄФА ФІФА Чемпіонат світу з футболу Футбол

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