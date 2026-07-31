УЄФА має готовий проєкт «запасного» чемпіонату світу, який може бути реалізовано у відповідь на ідею президента ФІФА Джанні Інфантіно продати частину прав на ЧС приватним інвесторам.

Про це повідомляє кореспондент Sky News Роб Гарріс. За його даними, в УЄФА ще у 2017 році розробили концепцію Global Nations League — глобальної Ліги націй, яка мала стати міжнародною альтернативою чемпіонату світу. Фінальні турніри мали проводитись у непарні роки, коли не відбуваються чемпіонати світу чи Європи серед чоловіків.

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Формат передбачав сім окремих фінальних турнірів, розподілених за рівнем команд. У кожному з них мали брати участь по вісім збірних (загалом — 56), а самі змагання розпочиналися б одразу зі стадії чвертьфіналів.

У кожному дивізіоні було б по три європейські команди, дві південноамериканські та по одній з Африки, Азії й Північної Америки. Від Океанії була б лише одна збірна — у четвертому за рейтингом дивізіоні. Для відбору європейських команд мала використовуватися Ліга націй УЄФА, яку зрештою було запущено у 2018 році.

Цей проєкт так і не було реалізовано, оскільки президент ФІФА Джанні Інфантіно наполягав на розширенні клубного чемпіонату світу. Утім, тепер, якщо Інфантіно не відмовиться від планів залучити приватних інвесторів до володіння комерційними правами на ЧС, УЄФА вже має готову концепцію проведення глобального турніру для національних збірних.

Раніше стало відомо про плани ФІФА залучити приватний капітал шляхом створення нової комерційної структури FIFA Forward Enterprise, яку оцінюють у 20 мільярдів доларів. За задумом Інфантіно, інвестори зможуть придбати лише міноритарні пакети акцій без права контролю над компанією, а залучені кошти планується спрямувати на розвиток футболу, інфраструктури, тренерських програм і жіночого футболу.

У відповідь на ідею Інфантіно всі 55 асоціацій УЄФА заявили, що можуть бойкотувати чемпіонат світу.