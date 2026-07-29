У відповідь на цю ідею УЄФА розглядає можливість бойкоту турнірів ФІФА, зокрема чемпіонату світу та клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, обізнане з перебігом внутрішніх обговорень в європейській федерації.

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Раніше стало відомо про плани ФІФА залучити приватний капітал шляхом створення нової комерційної структури FIFA Forward Enterprise, яку оцінюють у 20 мільярдів доларів. За задумом Інфантіно, інвестори зможуть придбати лише міноритарні пакети акцій без права контролю над компанією, а залучені кошти планується спрямувати на розвиток футболу, інфраструктури, тренерських програм і жіночого футболу.

Однак в УЄФА переконані, що такий крок відкриває шлях до надмірного впливу приватних інвесторів на світовий футбол. У своїй заяві організація наголосила, що «це межа, яку футбольні керівні органи ніколи не повинні переступати», додавши, що футбол і його провідні турніри «не є активами, які можна продавати».

За інформацією Bloomberg, в УЄФА вже обговорюють сценарії, за яких європейські клуби та національні асоціації можуть відмовитися від участі в турнірах ФІФА. Потенційний бойкот може торкнутися не лише чемпіонату світу, а й клубного чемпіонату світу, який після розширення став прямим конкурентом Ліги чемпіонів.

Конфлікт між організаціями триває вже кілька років і загострився після розширення клубного чемпіонату світу ФІФА. Турнір 2025 року за участю 32 команд мав призовий фонд у один мільярд доларів, що ще більше посилило конкуренцію з Лігою чемпіонів. Додатковою причиною суперечок залишається перевантажений міжнародний календар.

Раніше повідомлялося, що президент УЄФА Александер Чеферін відмовився відвідати фінал чемпіонату світу-2026, який відбувся у Нью-Йорку.