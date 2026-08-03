Штраф і закриття трибун: УЄФА покарав ЛНЗ після матчу Ліги конференцій через поведінку вболівальників

УЄФА застосував дисциплінарні санкції до ЛНЗ за підсумками першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти бельгійського Гента (0:0).

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував черкаський клуб на 10 тисяч євро та зобов’язав частково закрити стадіон на наступний домашній матч під егідою УЄФА.

Як йдеться у заяві УЄФА, закритими мають бути сектори, що становлять 10% місткості арени. Причиною такого рішення стала расистська та/або дискримінаційна поведінка вболівальників.

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Водночас це покарання умовно призупинене на випробувальний термін тривалістю два роки, який розпочався 29 липня — з дати ухвалення рішення.

Крім того, ЛНЗ отримав попередження за недотримання мінімальних медичних вимог, а саме через відсутність медичного персоналу за день до матчу.

Нагадаємо, ЛНЗ завершив виступи в Лізі конференцій. У матчі-відповіді український клуб вдруге зіграв унічию з Гентом, але поступився в серії пенальті — 0:0 (2:4).

Минулого сезону чемпіонату України ЛНЗ здобув срібні медалі та вперше у своїй історії виступив у єврокубках.

Раніше ЛНЗ зіграв унічию з чернівецькою Буковиною (0:0) у матчі першого туру УПЛ сезону-2026/27. Номінально домашня для Буковини зустріч відбулася у Львові на стадіоні «Україна».