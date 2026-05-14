Штраф і часткове закриття трибун: через поведінку вболівальників Шахтар отримав покарання від УЄФА

Вболівальники Шахтаря під час матчу з Крістал Пелес (Фото: ФК Шахтар)

УЄФА оштрафував донецький Шахтар на 34 тисячі євро за поведінку вболівальників під час першого матчу плей-оф Ліги конференцій.

Як повідомляє УЄФА, покарання стосується першого півфінального матчу турніру, який відбувся у квітні в Кракові, де донецький клуб проводив домашню гру проти Крістал Пелес та програв з рахунком 1:3.

Реклама

На Шахтар наклали штраф у розмірі 30 тисяч євро за расистську та/або дискримінаційну поведінку вболівальників, зокрема за «неправомірні вигуки» та демонстрацію забороненого банера.

Ще чотири тисячі євро штрафу донецький клуб отримав за використання фанами піротехніки та запалення феєрверків на трибунах.

ФК Шахтар (Донецьк) також зобов’язали частково закрити стадіон під час наступного домашнього матчу клубного турніру УЄФА. Йдеться про закриття суміжних місць щонайменше на 10% місткості арени. Водночас це покарання відкладене на випробувальний термін у два роки з дати ухвалення рішення.

Додамо, що у поточному єврокубковому сезоні 2025/2026 донецький Шахтар продемонстрував історичний результат, дійшовши до півфіналу Ліги конференцій УЄФА.

Нагадаємо, донецький Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу у сезоні Прем'єр-ліги 2025/2026. Гірники гарантували собі золоті медалі за три тури до завершення чемпіонату, здобувши 16-й титул в історії клубу.

Станом на зараз Шахтар має 69 очок у турнірній таблиці УПЛ після 28 зіграних турів. До завершення регулярного сезону 2025/2026 команді залишилося провести ще два матчі.

Читайте також: Футболіст Шахтаря увійшов до символічної збірної перших півфіналів Ліги конференцій

Завдяки чемпіонству в УПЛ донецький клуб напряму потрапив до основного раунду Ліги чемпіонів сезону 2026/2027.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай зацікавлений у послугах бразильських легіонерів Шахтаря Аліссона та Кауана Еліаса.