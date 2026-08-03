УЄФА погрожує ФІФА та брату зятя Трампа судом через план продажу частки в чемпіонаті світу

Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

УЄФА може подати до суду на ФІФА через вже скасований план продажу приватним інвесторам частки в чемпіонаті світу та інших турнірах.

Європейська конфедерація надіслала окремі листи ФІФА та Джошуа Кушнеру, голові інвестиційного фонду Thrive Eternal, який мав стати головним інвестором нового комерційного підрозділу ФІФА, повідомляє The Athletic. У листах УЄФА повідомив, що розглядає можливість судових позовів, арбітражу та звернень до регуляторних органів.

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Організація вимагає зберегти всі документи, пов’язані з підготовкою угоди, включаючи фінансові моделі, оцінки вартості, юридичні висновки, переговори з інвесторами та внутрішнє листування.

Нагадаємо, президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про плани створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати права на комерційну діяльність, зокрема організацію чемпіонату світу. ФІФА хотіла продати близько 20% компанії інвесторам на чолі зі Thrive Eternal за 4,2 мільярда доларів. Голова Thrive Eternal Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Ініціатива викликала різку реакцію з боку УЄФА. Європейський союз погрожував бойкотом турнірів ФІФА за участі своїх 55 національних асоціацій, якщо план не буде скасований. Проти ініціативи також виступили КОНКАКАФ та Азійська конфедерація футболу. Згодом Інфантіно відмовився від цієї ідеї.

УЄФА заявив, що нинішнє керівництво ФІФА втратило довіру, закликав встановити відповідальних за спробу реалізації цієї ініціативи та притягнути їх до відповідальності.