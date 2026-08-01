Понад 40 федерацій під тиском: Чеферін вимагає відкликати листи підтримки Інфантіно

Президент УЄФА Александер Чеферін закликав усі національні федерації, які раніше письмово підтримали президента ФІФА Джанні Інфантіно, негайно відкликати свої листи.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Йдеться про понад 40 асоціацій, які раніше висловили підтримку очільнику ФІФА. Зокрема, Чеферін хоче, щоб свій лист відкликала Футбольна асоціація Англії.

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Водночас президент КОНКАКАФ Віктор Монтальяні розглядається як один із можливих кандидатів на посаду президента ФІФА. Певна підтримка також зберігається за президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфі, хоча він не має наміру балотуватися.

Очікується, що Чеферін та Аль-Хелайфі детальніше обговорять ситуацію 12 серпня в Зальцбурзі під час матчу за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, ФІФА планувала створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise (FFE), якій мали передати права на комерційну діяльність, зокрема організацію чемпіонату світу. Передбачалося, що FFE управлятиме комерційними правами головних турнірів ФІФА та відкриє можливість для залучення приватного капіталу.

Також повідомлялося, що Інфантіно пообіцяв національним асоціаціям до 40 мільйонів доларів у разі схвалення цієї ініціативи.

30 липня УЄФА від імені організації та 55 європейських національних асоціацій заявив про готовність бойкотувати турніри ФІФА, якщо частку комерційних прав на чемпіонат світу буде продано приватним інвесторам.

Раніше Джанні Інфантіно повідомив, що ФІФА не реалізовуватиме цю пропозицію. Після цього УЄФА заявив, що нинішнє керівництво ФІФА втратило довіру, закликав встановити відповідальних за спробу реалізації цієї ініціативи та притягнути їх до відповідальності.

Після цього проти плану Інфантіно виступили не лише УЄФА та КОНКАКАФ, а й Азійська конфедерація футболу.

Водночас Футбольна асоціація Катару підтримала план Інфантіно щодо продажу 30% комерційних прав на чемпіонат світу.