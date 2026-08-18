«Він сказав мені замовкнути». Тренери влаштували бійку після футбольного матчу в Аргентині — відео

Матч п'ятого туру чемпіонату Аргентини між Велес Сарсфілд та Дефенса і Хустісія (1:1) завершився конфліктом між наставниками команд.

Про це повідомляє Marca.

Після фінального свистка Гільєрмо Барросом Скелотто та Хуліо Ваккарі зчепилися у підтрибунному примішенні.

Напруження між тренерами виникло ще під час гри. Ваккарі був незадоволений поведінкою свого колеги та поскаржився четвертому арбітру: «Він сказав мені замовкнути».

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Також він звернувся вже до представників штабу суперника: «Не переходьте межу поваги до мене».

Після матчу вони влаштували сутичку, але згодом обидва наставники спробували применшити значення інциденту.

Баррос Скелотто заявив, що подібні суперечки є частиною футболу.

«Це лише дискусії, фізичні сутички, у які не варто втягуватися. У грі всі напружені, іноді слова бувають зайвими. Але насправді нічого серйозного не сталося», — сказав Скелотто.

Ваккарі зі свого боку також запевнив, що нічого серйозного не сталося.

«Узагалі нічого не сталося. Це звичайна річ для матчів. Ви виходите на поле, сходитеся в боротьбі, а коли виникає така штовханина, здається, що вже нічого й не поясниш. У цьому немає нічого важливого чи вартого обговорення. Це футбольний матч, і він закінчився», — Ваккарі.

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