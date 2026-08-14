Голанд на кокаїні. В Еквадорі вилучили 369 кг наркотиків у брикетах із зображенням зірки Манчестер Сіті — відео

Поліція Еквадору виявила незвичайне маркування на партії кокаїну, вилученій неподалік кордону з Колумбією.

На пакунках із наркотиками був зображений норвезький футболіст Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, повідомляє CNN.

Правоохоронці зупинили підозрілу вантажівку на Панамериканському шосе після отримання анонімної інформації. Під час обшуку вони знайшли 370 пакунків із загальною вагою близько 369 кг кокаїну, захованих у спеціально облаштованому подвійному днищі автомобіля.

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Вартість вилученої партії становить близько 842 тисяч доларів на внутрішньому ринку Еквадору. У США її вартість могла б перевищити 11 млн доларів, а в Європі — 19,6 млн доларів.

Водія вантажівки затримали. Поліція не пояснила, чому на зелених брикетах наркотиків використали зображення Голанда.

Водночас правоохоронці зазначають, що кримінальні угруповання нерідко використовують імена та зображення відомих спортсменів і знаменитостей для маркування своїх партій. Так вони можуть позначати походження вантажу або його адресата.

Поліція опублікувала відео операції, на якому видно пакунки із зображенням зірки збірної Норвегії.

Голанд став одним із найкращих гравців чемпіонату світу-2026, забивши сім голів у чотирьох матчах. Його популярність після турніру в Мексиці, США та Канаді значно зросла, а образ футболіста активно використовували у мемах і вірусному контенті.

Водночас Голанд — не єдиний відомий футболіст, чиє зображення знаходили на незаконних вантажах. Раніше на вилучених пакунках правоохоронці також помічали зображення капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

Еквадор вважається одним із ключових логістичних центрів наркотрафіку. Місцеві угруповання співпрацюють із колумбійськими та мексиканськими картелями, використовуючи країну для транспортування наркотиків до США та Європи.

Раніше повідомлялося, що Голанд отримав сертифікати Книги рекордів Гіннеса.