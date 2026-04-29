Голкіпер з Аргентини, який вдарив кулаком суперника в іспанському чемпіонаті, отримав «історичне» покарання

Голкіпера Сарагоси Естебана Андраду дискваліфікували на 13 матчів після інциденту в матчі проти Уески у другому дивізіоні Іспанії.

Відповідне рішення ухвалив дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF), повідомляє Mundo Deportivo.

У компенсований до другого тайму час, за рахунку 1:0 на користь Уески, Андрада штовхнув центрального захисника господарів поля Хорхе Пулідо, який щось йому сказав. За це голкіпер отримав другу жовту картку і був вилучений. Андрада розлютився, побіг до Пулідо і вдарив його кулаком в обличчя. У підсумку на полі почалася масова бійка між представниками обох команд.

Реклама

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Дисциплінарний комітет визнав дії аргентинського воротаря «жорстокими та агресивними». За бійку Андрада отримав 12 матчів дискваліфікації, ще одну гру він пропустить через вилучення.

Воротар Уески Дані Хіменес, який також був вилучений у тому епізоді, отримав чотирьохматчеву дискваліфікацію за удар суперника, а захисника Сарагоси Дані Тасенде відсторонили на два матчі за удар ногою поза ігровим епізодом.

Після гри Андрада вибачився за свою поведінку, визнавши, що «перейшов межу». У Сарагосі також пообіцяли застосувати внутрішні санкції, назвавши події «неприйнятними для футболу».

Додамо, що іспанські видання Marca, AS і Mundo Deportivo назвали покарання Андради «історичним», оскільки воно стало одним із найсуворіших дисциплінарних рішень у сучасній історії іспанського футболу.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст збірної Нігерії помер під час матчу в 40 років.