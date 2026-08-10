«Я припиняю свою діяльність». Український тренер пішов із футболу після штрафу за російську мову

Український тренер відреагував на відео, в якому йдеться про накладений на нього штраф за використання російської мови під час тренування.

Богодєлов на своїй сторінці у Facebook заявив, що йде з великого футболу, завершивши тренерську кар'єру.

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«Дов***оби, дивіться! Я призупиняю роботу всіх своїх сторінок у соціальних мережах! Я припиняю всю свою тренерську діяльність!

І не хочу я в Рашку — особисто повідомляю довб***бам!!! Я відійшов від великого футболу й зайнявся малим! Я закриваю цей проєкт! Усім добра, щастя та взаєморозуміння!", — написав Богодєлов.

Раніше він повідомляв, що його оштрафували на 11 426 гривень за використання російської мови на тренуванні.

В’ячеслав Богодєлов народився в Києві. Виступав на позиції воротаря за тернопільську Ниву, Поліграфтехніку, донецький Металург, Ворсклу, Металіст та Полісся.

Працював тренером у київському Динамо та юнацьких збірних України. Нині В’ячеслав Богоделов працює тренером і керівником власної приватної футбольної академії Evolution Football Academy.

Зазначимо, що коментатор у прямому ефірі присоромив Шовковського за російську мову.