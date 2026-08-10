«Я припиняю свою діяльність». Український тренер пішов із футболу після штрафу за російську мову
В’ячеслав Богодєлов оголосив про припинення тренерської діяльності (Фото: Фейсбук В’ячеслава Богодєлова)
Тренер воротарів Діназа В’ячеслав Богодєлов оголосив про завершення тренерської діяльності.
Український тренер відреагував на відео, в якому йдеться про накладений на нього штраф за використання російської мови під час тренування.
Богодєлов на своїй сторінці у Facebook заявив, що йде з великого футболу, завершивши тренерську кар'єру.
«Дов***оби, дивіться! Я призупиняю роботу всіх своїх сторінок у соціальних мережах! Я припиняю всю свою тренерську діяльність!
І не хочу я в Рашку — особисто повідомляю довб***бам!!! Я відійшов від великого футболу й зайнявся малим! Я закриваю цей проєкт! Усім добра, щастя та взаєморозуміння!", — написав Богодєлов.
Раніше він повідомляв, що його оштрафували на 11 426 гривень за використання російської мови на тренуванні.
В’ячеслав Богодєлов народився в Києві. Виступав на позиції воротаря за тернопільську Ниву, Поліграфтехніку, донецький Металург, Ворсклу, Металіст та Полісся.
Працював тренером у київському Динамо та юнацьких збірних України. Нині В’ячеслав Богоделов працює тренером і керівником власної приватної футбольної академії Evolution Football Academy.
Зазначимо, що коментатор у прямому ефірі присоромив Шовковського за російську мову.