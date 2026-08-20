«Нехай пишуть». Син Суркіса відверто відповів на звинувачення в кумівстві в Динамо

Воротар Динамо В’ячеслав Суркіс висловився щодо тиску, з яким стикається під час гри за клуб.

За словами 20-річного футболіста, він не стежить за реакцією та критикою вболівальників у соціальних мережах.

«У Динамо тиск є завжди, але я не звертаю на це уваги. Ось я дебютував у єврокубках, на стадіоні було 30 тисяч глядачів — це тиск. Виліт із єврокубків, звісно, тисне. Ми — київське Динамо, і маємо перемагати всіх — і в єврокубках, і в УПЛ. Що робити? Треба рухатися вперед і ставати сильнішими».

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В’ячеслав також відреагував на слова про кумівство у столичному клубі, адже він є сином Григорія Суркіса та племінником президента київського Динамо Ігоря Суркіса.

«Коментарі фанатів? Нічого не читаю в соцмережах. Кумівство в Динамо? Нехай пишуть», — заявив Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу «ВГРІ и ВЗБІРНА».

У поточному сезоні В’ячеслав Суркіс зіграв п’ять матчів за Динамо, у яких пропустив шість голів, а в одному зберіг ворота «сухими». Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2028 року.

Нагадаємо, що Динамо завершило виступи на міжнародній арені. Кияни розпочинали єврокубковий сезон у Лізі Європи, проте згодом опинилися у кваліфікації Ліги конференцій, де поступилися Карабаху. Команда Ігоря Костюка не братиме участі в основному етапі єврокубків.

У чемпіонаті України Динамо йде без поразок, маючи дві перемоги. Спочатку команда обіграла Верес, а потім — Колос.

Також ми писали, що в Динамо розкрили позицію клубу щодо майбутнього Костюка.