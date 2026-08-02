Конкурент для Мудрика: Челсі оголосив про трансфер півзахисника збірної Аргентини

2 серпня, 20:51
Барко зіграв за Аргентину на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)

Барко зіграв за Аргентину на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)

22-річний аргентинський півзахисник Валентін Барко перейшов із французького Страсбура до англійського Челсі.

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Барко підписав із Челсі контракт до 2033 року, повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Барко розпочав професійну кар'єру у складі Бока Хуніорс, у 2024 році перейшов до Брайтона приблизно за 10 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він виступав на правах оренди за Севілью та Страсбур, а влітку 2025 року перейшов до французького клубу на повноцінній основі.

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Минулий сезон став для Барко проривним. Він відзначився 12 результативними діями у 43 матчах за Страсбур й завдяки виступам у Франції потрапив до заявки на чемпіонат світу 2026 року.

На ЧС-2026 Барко взяв участь в одному матчі та став віцечемпіоном світу у складі Аргентини. Загалом провів за національну команду п’ять поєдинків і забив два голи.

Профільна позиція Барко — центральний півзахисник, але він також регулярно виходив на лівому фланзі атаки, основній позиції українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Нагадаємо, нещодавно з Мудрика зняли дискваліфікацію за допінг — українцю дозволили повернутися на поле.

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Раніше в Челсі висловилися щодо майбутнього Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Михайло Мудрик ФК Челсі Футбол Трансфери Страсбург

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