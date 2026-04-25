Дружина футболіста Шахтаря і збірної України показала фото новонародженої доньки і розсекретила її ім'я

25 квітня, 15:22
Валерій Бондар став батьком (Фото: instagram.com/savinadasha)

Валерій Бондар став батьком (Фото: instagram.com/savinadasha)

Захисник Шахтаря і збірної України Валерій Бондар уперше став батьком.

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Дар’я Савіна, дружина футболіста, опублікувала пост на своїй сторінці в Instagram, у якому показала фото з донькою.

instagram.com/savinadasha
Фото: instagram.com/savinadasha
instagram.com/savinadasha
Фото: instagram.com/savinadasha

Пара стала батьками — 23 квітня у них народилася донька, яку назвали Емілією.

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instagram.com/savinadasha
Фото: instagram.com/savinadasha
instagram.com/savinadasha
Фото: instagram.com/savinadasha

«Наше диво, наша любов, наш маленький всесвіт. Ласкаво просимо в цей світ, донечко. Бондар Емілія Валеріївна: 23.04.26, 2710 г, 48 см. Ти — найпрекрасніше продовження нашої історії», — йдеться під постом.

instagram.com/savinadasha
Фото: instagram.com/savinadasha
instagram.com/savinadasha
Фото: instagram.com/savinadasha
instagram.com/savinadasha
Фото: instagram.com/savinadasha

Пара перебуває у шлюбі з 2021 року, а про майбутнє поповнення в родині стало відомо ще в березні.

Цікаво, що в день народження доньки Бондар вийшов у стартовому складі Шахтаря в матчі проти Зорі (2:1) і провів на полі всі 90 хвилин.

У поточному сезоні Бондар зіграв 41 матч за «гірників», відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Шахтар набрав 57 очок і закріпився на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на шість очок. Зоря з 32 балами залишається дев’ятою.

Наступний матч Шахтар проведе проти Кудрівки 26 квітня, а Зоря 27 квітня зіграє з Вересом.

Раніше Шахтар пробився до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє проти Кристал Пелас. Поєдинки між донеччанами і лондонцями відбудуться 30 квітня і 7 травня.

Нагадаємо, що Ракицькі показали романтичний фотосет у футболках Шахтаря.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Валерій Бондар Збірна України ФК Шахтар Новонароджені

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