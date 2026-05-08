Штраф по 500 тисяч євро. Реал виніс вердикт Вальверде та Чуамені після бійки

Після відкриття дисциплінарного провадження обидва футболісти з’явилися перед інструктором справи, висловили повне каяття та вибачилися один перед одним, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гравці також попросили пробачення у Реала, партнерів по команді, тренерського штабу та вболівальників. Вони погодилися прийняти будь‑яке рішення керівництва.

За підсумками внутрішнього розслідування Реал ухвалив рішення накласти на кожного штраф у розмірі 500 тисяч євро, завершивши дисциплінарну процедуру.

Інцидент між Вальверде та Чуамені стався після тренування команди. Напруга між футболістами накопичувалась ще з попереднього дня через жорсткі ігрові епізоди. Під час чергового зіткнення на полі ситуація перенеслася у роздягальню, де суперечка переросла у бійку. Під час сутички Вальверде впав і вдарився головою об стіл, отримавши розсічення, після чого його доправили до лікарні для обстеження.

Наступного дня команда провела тренування у напруженій атмосфері, а керівництво клубу скликало термінову зустріч із гравцями.

Раніше іспанські ЗМІ назвали футболіста Реала, який передає інформацію головному тренеру.

Також була інформація, що Кіліан Мбаппе поставив ультиматум Реалу, вимагаючи від клубу продати лідера за 150 мільйонів євро.