Реал визначився, як покарає футболістів клубу за бійку

У Реалі розгорівся серйозний конфлікт між Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені, який завершився госпіталізацією уругвайця .

Клуб відкрив дисциплінарні справи проти обох гравців і готує значні фінансові санкції, але спортивних покарань наразі не планує, повідомляє El Pais.

Зазначається, що Чуамені може зіграти в матчі проти Барселони на Камп Ноу вже цієї неділі. Вальверде ж пропустить гру через протокол, який передбачає відновлення після травми голови — лікарі призначили йому 10−14 днів відпочинку.

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Інцидент між Вальверде та Чуамені стався після тренування команди. Напруга між футболістами накопичувалась ще з попереднього дня через жорсткі ігрові епізоди. Під час чергового зіткнення на полі ситуація перенеслася у роздягальню, де суперечка переросла у бійку. У сутичці Вальверде впав і вдарився головою об стіл, отримавши розсічення, після чого його доправили до лікарні для обстеження.

Наступного дня команда провела тренування у напруженій атмосфері, а керівництво клубу скликало термінову зустріч із гравцями.

Раніше іспанські ЗМІ назвали футболіста Реала, який передає інформацію головному тренеру.

Також була інформація, що Кіліан Мбаппе поставив ультиматум Реалу, вимагаючи від клубу продати лідера за 150 мільйонів євро.