Український нападник Владислав Ванат став головним героєм Жирони у контрольному матчі проти Кастельйона, який завершився результативною нічиєю 3:3.

Каталонський клуб відкрив рахунок уже на початку зустрічі завдяки точному удару Браяна Хіля зі штрафного. Однак Кастельйон ще до перерви не лише відігрався, а й вийшов уперед після голів Рауля Санчеса та Альваро Гарсії.

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У другому таймі на полі з’явився Ванат і одразу заявив про себе. Спершу він розібрався із захисниками та пробив у дальній нижній кут, а на 85-й хвилині оформив дубль.

Проте Жироні втримати переможний результат не вдалося — Давід Нзанза за кілька хвилин зрівняв рахунок.

У стартовому складі Жирони вийшов український голкіпер Владислав Крапивцов, а в другому таймі на поле з лави запасних з’явився ще один українець — Олександр Пищур. Вінгер Віктор Циганков участі в матчі не брав.

Жирона минулого сезону вилетіла з Прімери, фінішувавши 19‑ю. Після цього команду залишив Мічел, який очолив Аякс, а новим наставником каталонців став Кіке Альварес.

У Сегунді Жирона стартує 16 серпня матчем проти Леганеса.

Жирона — Кастельйон 3:3

Голи: Хіль, 4, Ванат, 67, 85 — Санчес, 31, Гарсія, 39, Нзанза, 89

Раніше повідомлялося, що Циганков планує залишити Жирону після вильоту команди в Сегунду. Він уже повідомив керівництво клубу про бажання піти. У відповідь Жирона запропонувала йому перейти до Нью-Йорк Сіті, який, як і іспанський клуб, входить до структури City Football Group. Проте українець відмовився, оскільки хоче продовжити кар'єру в Європі.