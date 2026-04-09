«Замість Ваната є інші нападники». Тренер Жирони оцінив втрату форварда збірної України, який вибув до кінця сезону

Український нападник Владислав Ванат більше не зіграє у цьому сезоні за Жирону.

Футболіст пропустить орієнтовно 10−12 тижнів через травму. У нього діагностували пошкодження сухожилля підколінного м’яза лівої ноги.

За словами головного тренера каталонців Мічела, втрата Ваната є серйозною, однак він має зосередитися на гравцях, які є у його розпорядженні, повідомляє Marca.

Реклама

«Ванат пропустить решту сезону через серйозну травму підколінного сухожилля. Це серйозна втрата, але у нас є Стуані та Абель Руїс, але потрібно перегорнути сторінку та зосередитися на тих гравцях, які залишаються в розпорядженні на останні вісім турів.

Блінд продовжує відчувати дискомфорт і залишається під питанням, адже ми маємо оцінити, чи готовий він грати. Також відсутні футболісти з довготривалими травмами — ван де Бек, Порту, Хуан Карлос та тер Стеґен", — сказав Мічел.

Цього сезону 23-річний форвард провів 36 матчів за Жирону у всіх турнірах, відзначившись 13 голами та чотирма асистами.

Контракт українця з каталонським клубом розрахований до кінця червня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 15 мільйонів євро.

Каталонський клуб після 30 турів йде на 12-му місці, маючи 37 очок. Наступний матч Жирона зіграє 10 квітня проти Реала.

Раніше ми писали, що фани Барселони закидали автобус Атлетіко камінням.