Українського футболіста визнали найкращим молодим гравцем сезону в англійському клубі

Українця визнали найкращим молодим гравцем Лінкольн Сіті в сезоні 2025/26, повідомляє офіційний сайт клубу.

22-річний футболіст приєднався до клубу влітку 2025 року і вже у дебютному сезоні зумів закріпитися в складі.

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Загалом він провів 36 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол і три результативні передачі.

Сезон для Лінкольна став історичним. Команда впевнено виграла Першу лігу Англії, набравши 100 очок, і достроково забезпечила собі підвищення у класі.

Таким чином, Лінкольн Сіті вперше за понад шість десятиліть виступатимуть у Чемпіоншипі — востаннє це траплялося ще у 1961 році.

Раніше повідомлялося, що президент турецького Трабзонспора підтвердив трансфер лідера збірної України Руслана Маліновського.

Перед цим Руслан відзначився голом у матчі 32-го туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.

Також повідомлялося, що швидкий гол Віктора Циганкова не врятував Жирону від поразки у перестрілці з Бетісом.

Перед цим була інформація, що матч з Вілярреалом став 100-м для Віктора Циганкова у Ла Лізі. Віктор — дев’ятий українець, якому вдалося зіграти 100 і більше матчів у топчемпіонатах.

Крім цього Циганков після матчу з Атлетіком (3:0) увійшов до збірної найкращих гравців 28-го туру Ла Ліги за версією порталу WhoScored.