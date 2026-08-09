Динамо здобуло три очки в Рівному (Фото: ФК Динамо)

Київське Динамо на виїзді перемогло рівненський Верес з рахунком 2:1 у 2-му турі української Прем'єр-ліги.

На 7‑й хвилині Буяльський міг відкривати рахунок, але його удар пройшов повз ворота. Згодом шанс мав Фабрісіо, який головою пробив поруч зі стійкою.

Кияни все ж знайшли свій момент. На 38‑й хвилині після кутового Біловар головою влучив у каркас воріт, а Тимчик зіграв на добиванні — 0:1.

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Верес міг зрівняти рахунок в кінці першого тайму, але Блер влучив у поперечину.

На 52‑й хвилині господарі таки зрівняли рахунок — Харатін пробив головою, а воротар киян Суркіс не втримав м’яч у руках і той прослизнув у сітку.

На 73-й хвилині нагоду забити мав Ярмоленко, але його удар під поперечину потягнув Горох.

Динамівці вирвали перемогу на 92-й хвилині завдяки пенальті, який реалізував Пономаренко.

Для Динамо це був перший матч у новому сезоні УПЛ. Гру першого туру проти Лівого Берега було перенесено через участь киян у єврокубках.

У наступному турі Динамо зіграє з Колосом (16 серпня), а Верес зустрінеться з Епіцентром (14 серпня).

Верес — Динамо 1:2

Голи: Харатін, 52 — Тимчик, 38, Пономаренко, 90+2 (пен)

Раніше київське Динамо здобуло перемогу 1:0 над азербайджанським Карабахом у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.