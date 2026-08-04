Як усунути Інфантіно: два законні способи позбутися президента ФІФА

Ще кілька тижнів тому Джанні Інфантіно був на вершині світового футболу, коли разом із президентом США Дональдом Трампом вручав трофей Іспанії — переможцю ЧС-2026. А зараз очільник ФІФА — на межі відставки.

У футбольному світі накопичилося розчарування Джанні Інфантіно. І почалося воно задовго до мундіалю.

Багато хто не зрозумів, чому на клубний чемпіонат світу запросили Інтер Маямі. Критерії відбору команди-господарки тривалий час залишалися розмитими. Виявилося — щоб запросити на турнір команду Мессі.

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Премія миру, яку Інфантіно вручив Трампу, виглядала настільки абсурдно, що євродепутати закликали розслідувати свавілля очільника ФІФА.

Під час чемпіонату світу 2026 року після дзвінка Трампа було скасовано дискваліфікацію нападника збірної США Балогуна — всупереч усім футбольним правилам. А під час матчів запровадили паузи, які досить цинічно подавали як турботу про футболістів, хоча насправді їх упровадили заради реклами. Це викликало сильне невдоволення тренерів, зокрема наставника збірної Аргентини, яка дійшла до фіналу мундіалю.

Але фатальною для Інфантіно стала пропозиція передати частину прав на чемпіонат світу стороннім особам — а точніше, інвесторам в особі Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера й зятя Дональда Трампа.

І лише коли УЄФА пригрозила бойкотом ЧС-2030, Інфантіно відступив. Але це може коштувати йому посади.

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Наступні вибори президента ФІФА мають відбутися на початку 2027 року. При цьому Джанні Інфантіно вважався безальтернативним кандидатом.

Інфантіно обіймає посаду президента ФІФА з 2016 року. До цього він сім років був генеральним секретарем УЄФА. А до ФІФА прийшов після відставки Зеппа Блаттера, якого звинуватили в корупції.

Відтоді Інфантіно двічі переобирався на посаду без конкуренції, і очікувалося, що так само станеться й у березні наступного року. Проте зараз у футбольних кулуарах дедалі частіше порушується питання про його відставку. Існує два законні способи достроково позбутися Інфантіно.

Перший спосіб. Рада ФІФА може ініціювати екстрене засідання. Щоб воно відбулося протягом двох тижнів, цю ініціативу мають підтримати щонайменше 19 із 37 членів Ради. Географія представників Ради ФІФА настільки різноманітна, що Інфантіно не варто боятися цього шляху. Ось країни, які представляють члени Ради ФІФА: Німеччина, Бельгія, Кіпр, Італія, Колумбія, Бразилія, Еквадор, Катар, Саудівська Аравія, Філіппіни, Лаос, США, Коста-Рика, Теркс і Кайкос, Єгипет, Марокко, Нігер, Нова Зеландія та Фіджі. За винятком Європи та деяких країн Південної Америки, усі інші дуже лояльні до Інфантіно.

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Другий спосіб. Позачерговий конгрес ФІФА, який може відбутися за бажанням 43 асоціацій. Тобто для цього достатньо навіть самих лише членів УЄФА. Однак скликати його вдасться лише за кілька місяців, що вже буде дуже близько до президентських виборів. Для висловлення вотуму недовіри потрібна проста більшість голосів — 106 із 211. І тут також немає гарантій, що знайдеться стільки незадоволених політикою Інфантіно.

Ще одне болюче питання: якщо не Інфантіно, то хто? Тих, хто відкрито заявив би про бажання очолити світовий футбол, просто немає.

За інформацією BBC, є лише кілька осіб, які потенційно могли б узяти участь у боротьбі за вакантну посаду: Віктор Монтальяні (президент КОНКАКАФ), шейх Салман бін Ібрагім Аль-Халіфа (президент Азійської футбольної конфедерації), Нассер Аль-Хелаїфі (президент ПСЖ) та Маттіас Графстрем (генеральний секретар ФІФА).

Якщо хтось із них готовий кинути виклик Інфантіно, то може висунути свою кандидатуру до 18 листопада.