Спортивний суд Бразилії (STJD) ухвалив безпрецедентне рішення щодо захисника Інтернасьйонала Віктора Габріела після інциденту в матчі з Крузейро.

У поєдинку, що відбувся 23 липня, Габріел жорстко зіграв проти форварда Крузейро Габріела Пека і був вилучений з поля, пише The Athletic. Унаслідок підкату Пек отримав перелом великогомілкової кістки лівої ноги та був змушений перенести операцію.

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Розглянувши епізод, спортивний суд вирішив відсторонити Габріела від участі в матчах до моменту, коли Пек повернеться до тренувань після важкої травми. Максимальний термін дискваліфікації становить 180 днів.

Суд визнав, що підкат був «непропорційним і безрозсудним». Суд застосував статтю Бразильського кодексу спортивного правосуддя, яка дозволяє відсторонити футболіста до повернення травмованого суперника до тренувань, якщо через жорсткий фол той надовго втратив можливість грати.

На засіданні Габріел заявив, що не мав наміру травмувати суперника: «Я був упевнений, що першим зіграю в м’яч, і так і сталося. Поле було слизьким і мокрим, я не встиг прибрати ногу після контакту з м’ячем. Підкат вийшов жорсткішим, ніж хотілося, але без жодного наміру нашкодити колезі».

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