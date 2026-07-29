За Жирону більше не зіграє: Циганков відмовився від переходу до клубу МЛС і хоче залишитися в Європі — ЗМІ

28-річний Циганков, чий контракт із Жироною діє до літа 2027 року, хоче залишити клуб після вильоту до Сегунди, пише AS. Водночас каталонці готові відпустити футболіста лише за прийнятну компенсацію.

Реклама

Циганков уже повідомив керівництво клубу про бажання піти. У відповідь Жирона запропонувала йому перейти до Нью-Йорк Сіті, який, як і іспанський клуб, входить до структури City Football Group. Проте українець відмовився, оскільки хоче продовжити кар'єру в Європі.

Основною перепоною для трансферу є фінансові вимоги Жирони. Хоча сума відступних у контракті становить 30 мільйонів євро, клуб готовий розглянути продаж за 10−15 мільйонів.

Однак потенційних покупців відлякує те, що до завершення контракту футболіста залишився лише один рік. Крім того, київське Динамо, з якого Циганков перейшов до Жирони у 2023 році за п’ять мільйонів євро, зберегло за собою 50% економічних прав на майбутній трансфер гравця. Через це каталонці отримають лише половину суми від його продажу.

Інтерес до українця раніше проявляли Аякс і Еспаньйол, а також низка клубів англійської Прем'єр-ліги, Серії А та турецький Трабзонспор. Попри бажання залишити Жирону, Циганков продовжує тренуватися з командою. Водночас він не має наміру більше виходити на поле в офіційних матчах за Жирону.

Нагадаємо, Циганков виступає за Жирону з 2023 року. У минулому сезоні він відіграв 32 матчі у Ла Лізі, забив шість голів і віддав п’ять результативних передач.

Читайте також: Динамо віддало футболіста в оренду клубу УПЛ

Повідомлялося, що Трабзонспор продав вінгера збірної України Олександра Зубкова, який гратиме за грецький АЕК.