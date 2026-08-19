«Навіщо Жирона провокує конфлікт?». Колишній футболіст збірної України став на захист Циганкова

19 серпня, 14:25
Віктор Циганков може залишити «Жирону» (Фото: instagram.com/viktortsygankov)

Віктор Циганков може залишити «Жирону» (Фото: instagram.com/viktortsygankov)

Максим Калиниченко поділився думкою щодо конфлікту Віктора Циганкова в Жироні.

Колишній півзахисник збірної України вважає, що каталонський клуб має відпустити футболіста до іншої команди й не йти на конфлікт.

Читайте також:
«Я на їхньому боці». Екснападник збірної України звернувся до Циганкова та Ваната після скандалу в Жироні

«Я не суддя, але ситуація виглядає максимально дивною та безглуздою. Віктор явно хоче піти, не зіграв у жодному матчі міжсезоння, але клуб усе одно заявляє його на матч чемпіонату. Навіщо Жирона провокує конфлікт? Ну не хоче людина грати — дайте можливість спокійно знайти клуб, не мучте його!

Реклама

Згодом, судячи з інформації у ЗМІ (адже ми не знаємо, що там відбувається насправді), Віктор відмовляється виходити на гру, виникає конфлікт у роздягальні та невдоволення вболівальників: у тебе є контракт — тож виконуй його.

Водночас можна зрозуміти й Циганкова: він хоче піти, а Жирона його не відпускає".

Калиниченко розповів, у якій команді Циганков має продовжити кар'єру.

«Циганкову ще зарано переїжджати до MLS, тим паче що він уже освоївся в Іспанії. Каталонія — чудовий регіон для життя, розташований неподалік від Франції, тому він не хоче летіти до незнайомої Америки.

Керівництву Жирони потрібно шукати компроміс. Можна визнати збитки й віддати Циганкова в оренду, наприклад, до Еспаньйола. Це кращий варіант, ніж той, за якого Циганков не гратиме, а клуб платитиме йому зарплату. Вихід завжди можна знайти, але поки що ніхто не хоче поступатися в цьому конфлікті", — сказав Калініченко для УФ.

Читайте також:
Відсторонення та штраф. Відомо, яке покарання загрожує Циганкову після скандалу в Жироні — ЗМІ

Раніше повідомлялося, що Жирона розпочала дисциплінарне провадження щодо Віктора Циганкова, який не зіграв за клуб у матчі проти Леганеса.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Жирона Віктор Циганков

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies