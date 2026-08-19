«Навіщо Жирона провокує конфлікт?». Колишній футболіст збірної України став на захист Циганкова

Колишній півзахисник збірної України вважає, що каталонський клуб має відпустити футболіста до іншої команди й не йти на конфлікт.

«Я не суддя, але ситуація виглядає максимально дивною та безглуздою. Віктор явно хоче піти, не зіграв у жодному матчі міжсезоння, але клуб усе одно заявляє його на матч чемпіонату. Навіщо Жирона провокує конфлікт? Ну не хоче людина грати — дайте можливість спокійно знайти клуб, не мучте його!

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Згодом, судячи з інформації у ЗМІ (адже ми не знаємо, що там відбувається насправді), Віктор відмовляється виходити на гру, виникає конфлікт у роздягальні та невдоволення вболівальників: у тебе є контракт — тож виконуй його.

Водночас можна зрозуміти й Циганкова: він хоче піти, а Жирона його не відпускає".

Калиниченко розповів, у якій команді Циганков має продовжити кар'єру.

«Циганкову ще зарано переїжджати до MLS, тим паче що він уже освоївся в Іспанії. Каталонія — чудовий регіон для життя, розташований неподалік від Франції, тому він не хоче летіти до незнайомої Америки.

Керівництву Жирони потрібно шукати компроміс. Можна визнати збитки й віддати Циганкова в оренду, наприклад, до Еспаньйола. Це кращий варіант, ніж той, за якого Циганков не гратиме, а клуб платитиме йому зарплату. Вихід завжди можна знайти, але поки що ніхто не хоче поступатися в цьому конфлікті", — сказав Калініченко для УФ.

Раніше повідомлялося, що Жирона розпочала дисциплінарне провадження щодо Віктора Циганкова, який не зіграв за клуб у матчі проти Леганеса.