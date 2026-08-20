Віктор Циганков не потрапив до заявки Жирони на матч другого туру Сегунди проти Кордоби, який відбудеться 21 серпня о 22:00.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Натомість до складу Жирони на поєдинок увійшли двоє українців — воротар Владислав Крапивцов та нападник Владислав Ванат.

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Повідомлялося, що Циганков відмовився виходити на заміну в матчі першого туру Сегунди проти Леганеса (1:1). Так само на поле не вийшов український нападник Владислав Ванат, який також відмовився грати.

Згодом Ванат пояснив, чому не вийшов на заміну. За словами українця, він почав одягати екіпірування й мав вийти на поле, але в цей момент центральний захисник отримав травму, внаслідок чого українець так і не з’явився на полі.

Також представники Циганкова спростували інформацію про те, що Віктор не хотів грати. Сторона українця наголосила, що він не міг узяти участь у матчі з об'єктивних причин, а тренерський і медичний штаби Жирони знали про це.

Після цього стало відомо, що Жирона розпочала дисциплінарну справу щодо українського вінгера Віктора Циганкова.

Раніше ми писали, що екснападник збірної України звернувся до Циганкова та Ваната після скандалу в Жироні.