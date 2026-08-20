Циганков залишився поза заявкою Жирони після скандалу з Леганесом — Ванат у списку

20 серпня, 17:53
Віктор Циганков (Фото: Instagram/viktortsygankov)

Віктор Циганков (Фото: Instagram/viktortsygankov)

Віктор Циганков не потрапив до заявки Жирони на матч другого туру Сегунди проти Кордоби, який відбудеться 21 серпня о 22:00. 

Читайте також:
«Навіщо Жирона провокує конфлікт?». Колишній футболіст збірної України став на захист Циганкова

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

https://twitter.com/GironaFC/status/2090403699872960599?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2090403699872960599%7Ctwgr%5E8ce4fabb7e61cfebaab5e0ecfc6f7f6773e70374%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fukr%2Ffootball%2Fzhirona-ne-vklyuchila-zirku-zbirnoji-ukrajini-u-zayavku-na-nastupniy-match-1083130%2F

Натомість до складу Жирони на поєдинок увійшли двоє українців — воротар Владислав Крапивцов та нападник Владислав Ванат.

Реклама

Повідомлялося, що Циганков відмовився виходити на заміну в матчі першого туру Сегунди проти Леганеса (1:1). Так само на поле не вийшов український нападник Владислав Ванат, який також відмовився грати.

Згодом Ванат пояснив, чому не вийшов на заміну. За словами українця, він почав одягати екіпірування й мав вийти на поле, але в цей момент центральний захисник отримав травму, внаслідок чого українець так і не з’явився на полі.

Також представники Циганкова спростували інформацію про те, що Віктор не хотів грати. Сторона українця наголосила, що він не міг узяти участь у матчі з об'єктивних причин, а тренерський і медичний штаби Жирони знали про це.

Читайте також:
Відсторонення та штраф. Відомо, яке покарання загрожує Циганкову після скандалу в Жироні — ЗМІ

Після цього стало відомо, що Жирона розпочала дисциплінарну справу щодо українського вінгера Віктора Циганкова.

Раніше ми писали, що екснападник збірної України звернувся до Циганкова та Ваната після скандалу в Жироні.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   ФК Жирона Віктор Циганков

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies