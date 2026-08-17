Вінгер збірної України Віктор Циганков не зіграв у першому матчі нового сезону за Жирону.

У поєдинку 1-го туру Сегунди проти Леганеса (1:1) українець залишився на трибунах, після чого навколо ситуації виник скандал.

Головний тренер каталонців Кіке Альварес після матчу заявив, що викликав Циганкова для виходу на поле, однак футболіст нібито відмовився це робити.

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«Циганков був у складі, але не захотів переодягатися, проте більше я нічого сказати не можу», — заявив Альварес.

Сторона українця заперечила цю інформацію. У заяві, яку опублікувало іспанське видання AS, представники Циганкова наголосили, що він не міг взяти участь у матчі з об'єктивних причин, а тренерський та медичний штаби Жирони нібито знали про це:

«В останні кілька годин вийшло багато новин з єдиною метою — заплямувати імідж та професійну відданість Віктора Циганкова. У Жироні заявили, що він відмовився грати з Леганесом — це неправда».

За словами оточення футболіста, Циганкова терміново викликали на матч у суботу, хоча цього не мало статися, оскільки клуб уже мав відповідний медичний звіт:

«Футболіста терміново викликали в суботу на недільний матч — цього ніколи не мало статися, бо лікарський і тренерський персонал мали медичний звіт, в якому йдеться, що Циганков не міг зіграти».

У заяві також пояснюється, чому українець залишився на трибунах.

«Після передачі звіту Віктор вирішив не перевдягатися і натомість дивився матч з трибун разом із партнерами, що також не грали проти Леганеса», — йдеться у заяві.

Сторона Циганкова також поставила під сумнів слова головного тренера Жирони.

«Ми не розуміємо коментарі тренера Кіке Альвареса після матчу. Відтак запитуємо: чи він не знав, що у Віктора був медичний звіт, який виключав його з гри?»

Окремо представники українця висловилися щодо його майбутнього в Жироні. Після вильоту каталонців із Ла Ліги Циганков не взяв участі в жодному передсезонному матчі. Це пов’язували з можливим переходом футболіста до іншого клубу.

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Сторона гравця звинуватила керівництво Жирони в тому, що воно не дотримувалося своїх обіцянок та вводило українця в оману:

«Багато брехні було сказано, аби заплямувати репутацію Віктора як професіонала та погіршити його відносини з уболівальниками, яких він любить і яким бажає найкращого».

Також у заяві йдеться про зустріч Циганкова з Кіке Альваресом, під час якої футболіст пояснив свою позицію щодо майбутнього:

«Він зустрічався з тренером Кіке Альваресом певний час тому, аби прояснити його позицію щодо майбутнього. Одна з головних причин зустрічі — керівництво місяцями порушувало своє слово та вводило Віктора в оману».

На тлі конфлікту Циганков раніше опублікував загадкову сторіс із написом «Колись я заговорю». Також він показав скриншот листування з представником клубу, в якому Жирона нагадала українцю про заборону давати інтерв'ю та робити публічні заяви без попереднього дозволу.

Раніше фанатське угруповання Жирони Jovent Gironi також звернулося до Циганкова після ситуації з відмовою виходити на поле та назвало його дії «неприпустимою неповагою» до партнерів, уболівальників і клубу.